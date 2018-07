Deel dit artikel:











'Steppen is echt wel een volwassen sport' Stepteam Rotterdam

Stepteam Rotterdam deed afgelopen weekend uitstekende zaken op het wereldkampioenschap steppen in Losser. In totaal sleepten de vier Rotterdamse deelnemers zes gouden en twee zilveren medailles in de wacht.

''Het was een topweekend voor mij'', zegt een enthousiaste Adriaan Ringoir die het criterium en de marathon in de koningsklasse Heren senioren wist te winnen. De Krimpenaar hoopt dat zijn geliefde sport in de toekomst door meer mensen beoefend wordt. ''Steppen wordt meer als kindersport gezien, terwijl het inmiddels een heel volwassen sport is.'' Ook Wendy Zuiddam, initiatiefnemer van Stepteam Rotterdam, komt aan het woord in bovenstaande video. De 32-jarige Rotterdamse wist haar twee jaar eerder behaalde titels op het WK van Australië te prolongeren. ''Ik ben in 2006 met steppen begonnen, kwam steeds een stap verder en nu sta ik hier als wereldkampioen'', aldus Zuiddam.