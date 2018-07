Deel dit artikel:











Nieuw album Broederliefde komt binnen op nummer 1 Foto: Remko de Waal (ANP)

Groot feest in Rotterdam-West: het nieuwe album van de Rotterdamse rapgroep Broederliefde - dat deze week plotseling verscheen - is uit het niets binnengekomen op nummer één in de Album Top 100.

"Vandaag werden wij verrast door onze lieve moeders, management, boeker en label met het feit dat ons nieuwe album op nummer 1 is binnengekomen", laat de groep weten op Facebook. "Hartelijk bedankt voor al jullie support en geloof in ons, zelfde geldt voor iedereen die mee heeft geholpen aan het album. Zonder jullie was dit nooit gelukt!!" De zoveelste mijlpaal in het bestaan van de groep, die de nummer een-positie vaker haalde, wordt gevierd met een concert op festival Rotterdam Unlimited dit weekeinde. Op 22 september geven de Spangenaren een concert in Rotterdam Ahoy. Dat concert komt in de plaats van een eerder aangekondigde show in het stadion van Sparta, dat na gesteggel over geld werd geschrapt.