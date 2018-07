'Lagere temperatuur is goed nieuws voor Zomercarnaval'

Er worden zaterdag heftige regenbuien verwacht, net zoals een lagere temperatuur. Erg? Niet voor festivalbaas Guus Dutrieux van Rotterdam Unlimited. Hij blikt ondanks de spannende weersvoorspelling positief vooruit naar zaterdag wanneer het Zomercarnaval plaatsvindt.

"We staan natuurlijk in zeer nauw contact met weerman Ed Aldus", vertelt Dutrieux. "De Parade begint zaterdag ook gewoon om 13:00 uur. Daar wijken we niet vanaf. Het is zo'n nauw schema, er zijn zoveel artiesten bij betrokken en iedereen rekent erop. De Parade begint gewoon om 13:00 uur, als altijd, en dat blijven we doen. Alle seinen staan op groen.''

Festivaltemperatuur

Waar vrijdag nog hitterecords werden verbroken, wordt dat zaterdag niet verwacht. Ed Aldus voorspelt een temperatuur van 23 graden. Dat is een perfecte festivaltemperatuur, vindt Dutrieux, die zich de kou en regen van vorig jaar nog goed herinnert. Door een beetje regen laat hij zich niet afschrikken.

"Vorig jaar zijn we twee dagen weggeregend. Dit jaar is het tropisch, we gaan genieten."

Dat de Coolsingel open ligt en de komende dagen niet door het festival gebruikt kan worden, was nog wel even een uitdaging. Maar met die hindernis houdt het festival rekening: "We doen het nu vooral op het Weena. Je loopt dit jaar het Centraal Station uit en je bent zo op het terrein. Perfect.''

RTV Rijnmond brengt zaterdag vanaf 15:00 uur live verslag uit van het Zomercarnaval en de straatparade.