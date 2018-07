Klokkentoren Rotterdamse stadhuis beschadigd door blikseminslag

Door het noodweer dat donderdagavond over de regio raasde, staat de tijd stil op de Coolsingel. Het uurwerk van het stadhuis in Rotterdam werd donderdag om 20:45 uur door bliksem getroffen en staat sindsdien stil op dat tijdstip.

De gemeente twittert dat een gespecialiseerd bedrijf - dat het uurwerk ook onderhoudt - de schade gaat opnemen en repareren.

Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder is inmiddels contact gezocht met het bedrijf, maar dat is in verband met de zomer beperkt bereikbaar.

"We hopen maandag meer te weten", aldus de woordvoerder.

Het stadhuis werd gebouwd tussen 1914 en 1920. De toren met de klok is 71 meter hoog.