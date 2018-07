Deel dit artikel:











Bewolking en onweer in de regio kan zicht op bloedmaan belemmeren

Het is nog even afwachten of de bloedmaan vanavond te zien is in onze regio. Er komt namelijk steeds meer bewolking en onweer onze kant op, zegt weerman Ed Aldus.

Een bloedmaan is een maansverduistering en heet zo omdat de maan dan rood kleurt. De verduistering zou vanaf 21:30 uur te zien zijn, maar volgens weerman Ed Aldus is een deel van de regio al bewolkt, voornamelijk boven Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten hangt bewolking en komt er voorlopig alleen maar meer bewolking en onweer onze kant op. Het wordt geen compleet heldere nacht, maar dat is juist voor een bloedmaan wel mooi, zegt Aldus. "Daar krijg je mooiere foto's van." De weerman verwacht wel dat het later op de vrijdagavond meer opklaart. De maan komt vanavond om 21:30 uur op in het oosten. Het hoogtepunt van de verduistering is rond 22:30 uur.