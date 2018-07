Nieuw pretpark in Molenwaard trekt duizenden bezoekers meer dan verwacht

De bezoekcijfers van avonturenboerderij Molenwaard in de Alblasserwaard overstijgen alle verwachtingen. De boerderij ging vier maanden geleden open en heeft volgens eigenaar Michael van Hoorne twee keer zoveel bezoekers als verwacht.

"In de afgelopen vier maanden zijn er al 45 duizend mensen bij ons op bezoek geweest", zegt eigenaar Michael van Hoorne. "We wilden in ons eerste jaar graag 60 duizend bezoekers trekken. Dat aantal hebben we later bijgesteld naar 80 duizend. Maar nu denk ik dat we de 120 duizend bezoekers in ons eerste jaar gaan aantikken."

Van Hoorne is dolblij met de cijfers en hoopt dan ook dat het gloednieuwe park in de toekomst kan groeien. "Maar dat betekent niet dat het heel grootschalig hoeft te worden. Het is belangrijk dat het blijft passen in de regio. We groeien graag nog wat door, maar dat wordt uiteindelijk door de omgeving bepaald. Daar zijn we goed mee in gesprek.''

Oorsprong

Avonturenboerderij Molenwaard draait om het door Van Hoorne bedachte boertje en boerinnetje Fien en Teun. Gasten kunnen er trekker rijden, koeien leren melken en shows bekijken.

Daarin leren ze op een educatieve manier waarom bijvoorbeeld een bij belangrijk is. Een kaartje kost 12,50 euro per persoon, ongeacht de leeftijd.

"Kinderen gaan bij ons op zoek naar de oorsprong", legt Van Hoorne uit. Waar komt ons eten vandaan? En waar het drinken? Ik had vorige week een gezin uit Amsterdam over de vloer. Zij zeiden dat het voor hen net een dierentuin was. Ze hadden nog nooit een koe van dichtbij gezien. We zijn nog nooit zo bezig geweest met waar ons eten vandaan komt. Daar proberen we op aan te sluiten."