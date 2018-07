Zorgboerderij in Noordeloos leert jongeren over het boerenleven

Met een hitterecord in de regio staan bij veel bedrijven de werkzaamheden op een iets lager pitje. Zo ook bij zorgboerderij De Hogt in Noordeloos. "De koeien staan er gewoon bij te hijgen", vertelt initiatiefnemer Bas de Jong.

Bas staat al jaren aan het roer van de zorgboerderij. "Deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die gehandicapt zijn, hebben hier een prachtige plek om bezig te zijn en wat te leren", vertelt hij.

Want stilzitten, dat zit er niet bij. Koeien voeren, eieren rapen, hooi scheppen: het zijn een aantal klusjes die de jongens en meisjes kunnen uitvoeren in Noordeloos. Daniël vindt het leuk werk, vertelt hij: "We doen allemaal activiteiten. Ik hou van deze zorgboerderij."

Arbeidsmarkt

Bas vindt het mooi om zijn cliënten wat bij te brengen over het boerenleven. Soms levert dat een succesverhaal op van jongeren die uiteindelijk op de arbeidsmarkt aan de slag kunnen.

"Er loopt hier een jongen van 18 rond, die gaat binnenkort de boerderij als cliënt verlaten. Hij blijft hier een dag in de week werken en heeft ook andere boerderijen om aan de slag te gaan. Dat vind ik mooi. Dan heb je zo iemand een eindje verderop geholpen. Dat geeft mij voldoening."

Bas richt zich vooral op jongens en meisjes met een duidelijke agrarische interesse. "Jonge gasten die we niet alleen op sociaal gebied wat verder kunnen helpen, maar ook wat betreft vaardigheden. Dat is onze doelgroep. Ik zie het als een kroon op mijn werk als dat lukt."