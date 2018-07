Deel dit artikel:











Man in rolstoel te water geraakt en overleden bij Pernisse Hoofd Duikteam bij Pernisse Hoofd

Een man in een rolstoel is in de nacht van vrijdag op zaterdag te water geraakt bij het Pernisse Hoofd in Pernis. Toen het duikteam hem vond was de 65-jarige man al overleden.

Rond 22:00 uur die avond stuurde Burgernet Zuid-Holland er een bericht uit over een vermiste man in Pernis in een rolstoel die niet kon praten. Er is een duikteam op afgestuurd, maar dit mocht niet baten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.