Grote drugsvangst Rotterdam-Ommoord: cacao gemengd met hasj

Aan de Satijnbloem in Rotterdam-Ommoord heeft de politie in een bedrijfspand afgelopen maandag een grote hoeveelheid cacao gemend met hasj gevonden. Een 49-jarige Rotterdammer en een 46-jarige Hagenees zijn aangehouden.

De politie deed een controle in het pand waar gehandeld werd in oud ijzer. Bij de controle bleek dat het bedrijf zich helemaal niet bezig hield met oud ijzer. De politie vond een geïmproviseerde keuken waar grote zakken in stonden met een mengsel van waarschijnlijk cacao en hasj.

Enkele miljoenen

In totaal gaat het om 8 duizend kilo met een mogelijke straatwaarde van enkele miljoenen. Ook vond de politie een grote hoeveelheden grondstoffen en apparatuur zoals persen, pannen en een zeef voor de productie van softdrugs.

Het Nederlands Forensisch Instituut gaat de in beslag genomen mengsels onderzoeken. De Rotterdammer is vrijgelaten en de Hagenees zit voorlopig nog vast.