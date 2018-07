Karremans: Raadsleden moeten beter luisteren

Er moet weer meer naar elkaar geluisterd worden in de gemeenteraad van Rotterdam. Raadsleden moeten niet alleen maar bezig zijn met eigen zaken maar ook aandacht hebben voor de zorgen van andere partijen. Dat zegt Vincent Karremans, fractieleider van de Rotterdamse VVD.

In een vraaggesprek met het RTV Rijnmond programma Politiek 010 zegt Karremans: "Ik denk dat het belangrijk is naar elkaar te luisteren en ook begrip te hebben en echt te snappen waar zorgen zitten van mensen. Dat wordt bijna niet meer gedaan. Het is alleen maar filmpjes opnemen en dat zenden naar je achterban. En wegblijven van een debat, omdat je denkt dat je daarmee dan een mooie pr-stunt uithaalt, terwijl je in feite je kiezers in de steek laat."

De VVD-fractieleider bespreekt ook zijn drive om de politiek in te gaan, terwijl hij een eigen bedrijf heeft. "Ïk geloof heel erg in kansen en kansen pakken. Rotterdam is juist een stad waar die kansen niet gelijk verdeeld zijn en ook niet echt overvloedig voor handen zijn."

Door zijn werk in de politiek hoopt Karremans meer Rotterdammers die kansen te kunnen geven. Ook wordt zijn toekomst besproken. Wat vindt hij leuker: de politiek of het leiden van zijn eigen bedrijf?

