In het Volendamse KRAS Stadion heeft FC Dordrecht zaterdag de plaatselijke FC verslagen in een oefenduel. Renny Smith en Abdel el Bachir zorgden voor de doelpunten.

Wegens de hitte werd er al om 11.00 afgetrapt in Volendam. In de onderstaande tweet is de opstelling van de Dordtenaren te zien. In de eerste helft opende Smith de score na mistasten van de Volendamse doelman. Invaller El Bachir zette vijf minuten voor tijd de eindstand op 0-2.