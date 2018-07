LIVE: Straatparade Zomercarnaval

Meer dan 2.500 dansers en danseressen, 25 carnavalsgroepen en meer dan 30 wagens komen langs. Het is daarmee het grootste Caraïbische straatfeest van Nederland.

RTV Rijnmond staat momenteel bij het Hofplein in Rotterdam-Centrum waar we wachten tot de parade voorbij komt. Klik hieronder op play om live te kijken:





Alternatieve route vanwege Coolsingel

De straatparade legt zaterdag een andere route af. Door werkzaamheden kan de stoet niet over de Coolsingel. In plaats daarvan trekken de wagens van de Schiedamsedijk langs het Museumpark naar de Nieuwe Binnenweg.Daarvandaan gaat de parade naar de Kruiskade om via de Westblaak weer uit te komen bij het beginpunt.