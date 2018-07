Rotterdam in tropische sferen tijdens Zomercarnaval

Meer dan 2.500 dansers en danseressen, 25 carnavalsgroepen en meer dan 30 wagens kwamen zaterdag langs tijdens het Zomercarnaval, het grootste Caraïbische straatfeest van Nederland.

De straatparade begon om 13:00 uur en was om 18:00 uur afgelopen. RTV Rijnmond zond een deel van de straatparade via een livestream uit. Bekijk de beelden hieronder terug.

Feestje

Het weer was goed en de sfeer zat er goed in. Na de straatparade gaat het feestje verder. Er zijn zaterdagavond optredens van onder andere soca zangeres Alison Hinds, muziekduo Da Cruz en van de Rotterdamse rapformatie Broederliefde.

De lokale omroep Open Rotterdam maakte een timelapse:

Alternatieve route vanwege Coolsingel

De straatparade legde zaterdag een andere route af. Door werkzaamheden kon de stoet niet over de Coolsingel. In plaats daarvan trokken de wagens van de Schiedamsedijk langs het Museumpark naar de Nieuwe Binnenweg.Daarvandaan ging de parade naar de Kruiskade om via de Westblaak weer uit te komen bij het beginpunt.