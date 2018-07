Duinen bij Hellevoetsluis in brand gevlogen

Een stuk duingebied bij Hellevoetsluis heeft zaterdagmidag in brand gestaan. Het gaat om een gebied bij de Duinweg van ongeveer 75 bij 75 meter. Het vuur is geblust, maar de brandweer is nog wel aan het nablussen.

Gevaar voor woningen in de buurt is er niet geweest. De brandweer had het vuur namelijk snel onder controle. Even was er de angst dat het vuur richting een nabijgelegen vakantiepark zou uitbreiden, omdat de wind die kant op stond.

Om er zeker van te zijn dat het vuur echt uit is, is een vliegtuig van de kustwacht over het duingebied gevlogen met infrarood apparatuur.

Maar er zijn geen nieuwe brandhaarden meer gevonden.