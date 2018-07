Gemeente Rotterdam gaat nachtopvang voor daklozen verbeteren

Rotterdam gaat de nachtopvang verbeteren. Het aantal bedden wordt van 234 uitgebreid naar 290. Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de raad.

Het is één van de maatregelen die de stad neemt voor dak- en thuislozen. Niet alleen komen er meer bedden, ook de kwaliteit van de opvang moet beter.

De ruimtes moeten minder lawaaiig worden en meer privacy geven. Ook komen er meer toiletten en douches en stopcontacten voor mobieltjes en scootmobielen.

Gebrek aan privacy

"Alle partijen zijn het er over eens dat de huidige situatie, waarbij cliënten verblijven in rumoerige ruimtes met weinig rust en een gebrek aan privacy, niet bijdraagt aan verbetering en herstel van cliënten", schrijft het college aan de gemeenteraad.

Om zo snel mogelijk genoeg bedden te hebben in de nachtopvang, wordt de opvangvoorziening aan de Noorderkanaalweg in Rotterdam-Noord in gebruik genomen.

Daarnaast wordt er gewerkt aan twee nieuwe locaties die ingezet kunnen worden als noodopvang.

Het is wel de bedoeling dat de nachtopvang tijdelijk is en dat de mensen kunnen doorstromen naar vormen van opvang of zelfstandig wonen. Onlangs werd Rotterdam door de Rekenkamer nog op de vingers getikt dat het de dak- en thuislozenzorg niet goed geregeld heeft.