Kinderkermis voor het Ronald McDonald Huis

Kinderen kunnen zich uitleven tijdens de kinderkermis naast de Euromast in Rotterdam. Alle opbrengsten van de kermis gaan naar het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam.

Voor 5 euro kunnen kinderen het terrein op, waar ze geschminkt kunnen worden, springen op een luchtkussen en verschillende spellen doen.

"Het Ronald Mcdonald Huis is zelfstandig dus we zijn heel erg afhankelijk van sponsoring", zegt Lotte Berkhout. "De zieke kindjes die daar zitten, willen ook spelen en het Ronald Mcdonald huis is niet gesubsidieerd, dus ze hebben die hulp nodig en wij zetten ons daarvoor in."

Warm hart

Een van de bezoekers draagt het Ronald Mcdonald Huis een warm hart toe: "Met de geboorte van onze zoon zijn we heel veel in het Erasmus ziekenhuis geweest. En wij wonen in Rotterdam, dus voor ons is het redelijk dichtbij. Maar veel gezinnen die die specialistische hulp nodig hebben, wonen verder weg in het land. Ik voel er veel voor, juist voor ouders die daardoor bij hun kind kunnen zijn."

Alle materialen en attracties zijn geleend en al het kermispersoneel doet dit vrijwillig. Zo gaat honderd procent van de opbrengt van de kermis naar het Ronald McDonald Huis in Rotterdam.