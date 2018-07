Duplan geeft nieuwe verbintenis glans met twee goals tegen Al Jazira

Sparta Rotterdam heeft zaterdagmiddag in Maurik met 5-1 gewonnen van Al Jazira uit Abu Dhabi. Lars Veldwijk, Ilias Alhaft en Serghino Sanches scoorden eenmaal. Eduard Duplan, die deze week zijn nieuwe verbintenis in Rotterdam-West ondertekende, scoorde twee keer.

Ondanks dat Sparta in de eerste twintig minuten van het duel wat kansen kreeg, was het de ploeg van oud-Ajaxtrainer Marcel Keizer die in de twintigste minuut via Leonardo op voorsprong kwam. Dat was tevens ook de ruststand.

Na rust zette Sparta aan en kon de nieuwe spits, Lars Veldwijk, in de 50e minuut raak koppen uit een voorzet van Frederik Holst. Even later was Veldwijk weer belangrijk. Hij stuurde Alhaft in de diepte, die zijn pass kon promoveren tot doelpunt; 1-2.

Serghino Sanches scoorde na ruim 65 minuten voetbal zijn eerste doelpunt voor Sparta, waardoor de stand op 1-3 kwam. Duplan maakte er in drie minuten tijd vervolgens 1-4 én 1-5 van. Een mooi moment voor de Fransman omdat hij deze week zijn eenjarige verbintenis met Sparta ondertekende.

Scoreverloop

19’ 1-0 Leonardo50’ 1-1 Lars Veldwijk60’ 1-2 Ilias Alhaft67’ 1-3 Serghino Sanches79’ 1-4 Eduard Duplan82’ 1-5 Eduard Duplan

Aan dit bericht worden later de interviews en goals toegevoegd.