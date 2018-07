Hittegolf officieel voorbij, Nationaal Hitteplan ingetrokken

In Rotterdam-Crooswijk was er wegens de hitte speciaal voor ouderen een strandje aangelegd (Foto: Jerry Lampen - ANP)

De dertien dagen durende hittegolf is officieel voorbij. Dat zegt RTV Rijnmond weerman Ed Aldus. De oorzaak is wel opvallend: doordat het bij het weerstation in De Bilt tussen twee buien afkoelde, bereikte de temperatuur alleen op die plek net niet de 25 graden.

Daarnaast is er ook een andere reden, zegt Ed Aldus. Bij de World Meteorological Organization (WMO) van de Verenigde Naties (VN) duurt een etmaal van 02:00 uur tot 02:00 uur in plaats van 00:00 uur tot 00:00 uur.

Dat heeft te maken met internationale afspraken waarbij wordt gemeten in GMT-tijd (Greenwich Mean Time), een andere tijdzone. Het betekent dat wij meten van 02:00 uur 's nachts tot 02:00 uur 's nachts in de zomer en van 01:00 uur 's nachts tot 01:00 uur 's nachts in de winter.

"Als er wel volgens 00.00 uur tot 00.00 uur wordt gerekend, had de hittegolf door kunnen gaan en wellicht de langste ooit kunnen worden", schrijft Aldus. Om 00:00 uur was het namelijk in De Bilt 26,3 graden, een temperatuur die in principe zou meetellen voor een hittegolf.

En juist rond dat tijdstip viel er ook nog een bui in het gebied van het weerstation, waardoor de temperatuur nog meer daalde.

Hittegolf

Van een hittegolf is sprake als er in De Bilt vijf zomerse dagen op rij zijn (maxima 25 graden of hoger), waarvan er minimaal drie tropisch zijn (30 graden of hoger).

De huidige reeks warme dagen begon al op 15 juli. Sinds die dag steeg de temperatuur bij het meetpunt op het hoofdkantoor van het KNMI elke dag tot 25 graden of hoger.

Afgelopen donderdag meldde het KNMI dat er sprake was van een officiële hittegolf, de eerste in drie jaar tijd.

Nationaal Hitteplan

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) trok zaterdag ook het Nationaal Hitteplan in dat sinds 23 juli van kracht was. Dat heeft te maken met koelere lucht die zaterdag door het land passeert en ook doordat er regen is voorspeld.

Ook in onze regio heeft het zaterdag geregend. Onder andere in Gorinchem viel een flink verfrissende regenbui.