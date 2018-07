Organisatie Zomercarnaval is tevreden: 'Een van de betere edities'

De organisatie van het Zomercarnaval kijkt tevreden terug op een mooie editie van het grootste straatfestival van Europa. "De opkomst is boven verwachting", zegt festivaldirecteur Guus Dutrieux.

De straatparade van zaterdagmiddag is het populairste onderdeel van het vijfdaagse evenement Rotterdam Unlimited. Er deden 2500 dansers en danseressen, 25 carnavalsgroepen en meer dan 30 wagens mee, ook waren er deelnemers uit andere landen, waaronder Frankrijk.

"Het was een mooi, veelkleurig festival", zegt Dutrieux: "De parade was één van de betere edities, vooral de muziekwagens waren erg mooi."

Ondanks de voorspelling dat het ging regenen, viel het uiteindelijk allemaal mee. Daar is de organisatie ook erg tevreden over. "En er waren geen ongeregeldheden", zei de festivaldirecteur zaterdagmiddag.

Later op de avond ontstond nog wel een vechtpartij, maar de politie vindt het aantal incidenten voor zo'n groot festival meevallen.

Zomerkoningin

Priscilla Rehaen, de Queen Unlimited Zomercarnaval 2018 zoals haar titel officieel luidt, vond de optocht een hele mooie ervaring.

"Het is toch anders dan wanneer je langs de kant naar de show staat te kijken, nu stond ik op de praalwagen en zag je alle mensen die speciaal voor het carnaval hiernaartoe waren gekomen. Het was echt een geweldige ervaring."

In haar groep Jungle Boogie, waarmee Priscilla aan kop ging in de parade, dansten vijftig mensen mee. Dat was nog best spannend, want de praalwagen rijdt gewoon door, terwijl de dansers onderweg meerdere shows weggeven.

"Ze moesten dan snel invoegen, want je moet er rekening mee houden dat de stoet niet te lang stil kan blijven staan", zegt Priscilla. Uiteindelijk is de show iets verkort en zijn er in totaal twee shows weggegeven.

Kramp

Na zes uur dansen op hele hoge hakken is ze ook best moe: "Met mijn benen gaat het redelijk, maar mijn voeten doen een beetje pijn, ik voel een lichte kramp, maar dat is normaal. Het zou een beetje raar zijn als je dan geen pijn zou hebben."

Ze hoopt volgend jaar weer mee te doen met de optocht, maar hoe weet ze nog niet. "Nu ga ik genieten van alle mensen die hier staan te dansen en een hapje eten. Mijn schoenen houd ik nog even aan, want ik ben toch queen en kan ze niet uitdoen", besluit ze lachend.

