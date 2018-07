Naast de buis waarin wordt gewerkt, is zondagochtend ook de open tunnelbuis van Zuid richting Noord afgesloten.

Het brandalarm in de 'werkbuis' ging af en daarom moet de open buis beschikbaar zijn voor hulpdiensten. Wat het alarm af deed gaan is nog niet bekend. De tunnelinspectie is aanwezig.

Verkeer richting Noord moet omrijden via de Erasmusbrug, Willemsbrug, of Beneluxtunnel.