Koperdieven stelen dennenappels van antieke lantaarnpalen in historisch Schiedam

In het centrum van Schiedam hebben koperdieven zondagochtend zo'n veertig koperen versieringen van de kappen van lantaarnpalen gestolen. Voorbijgangers zagen twee mannen bezig en waarschuwden de politie.

De versieringen zijn dennenappels ter grootte van een ei. De antieke lantaarnpalen staan verspreid door het historisch centrum van Schiedam.

De dieven konden er vrij makkelijk bij, door in de paal te klimmen. Waarschijnlijk zitten de koperen versieringen met schroefdraad vast, volgens de wijkagent. "De prijs van koper is nogal hoog, ik geloof 4,75 euro per kilo", zegt hij.

Agenten hebben nog een tijdje om het hoekje staan kijken of de koperdieven terug zouden komen voor de laatste paar overgebleven dennenappels, maar dat mocht niet baten. Er is nog niemand aangehouden.