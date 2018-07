Feyenoord wint van Levante bij rentree Clasie

Jordy Clasie is terug in De Kuip. Foto: ANP

Feyenoord heeft zondagmiddag de openingswedstrijd in De Kuip met 2-1 gewonnen van het Spaanse Levante. Jens Toornstra en Steven Berghuis maakten de Rotterdamse doelpunten.

Trainer Giovanni van Bronckhorst had zondag niet de beschikking over Nicolai Jørgensen en Yassin Ayoub en de langdurig geblesseerde Ridgeciano Haps. Daardoor speelde Calvin Verdonk op de linksbackpositie. Brad Jones verdedigde het doel mét aanvoerdersband.

Het was ook de wedstrijd van de terugkeer van Jordy Clasie. Hij kreeg meteen een basisplaats en werd warm onthaald in De Kuip.

Slaapverwekkende eerste helft

De eerste helft was geen helft waar nog lang over gepraat zal worden. Beide ploegen speelden in een laag tempo en creëerden niet heel veel. Berghuis schoot nog wel een vrije trap net naast en kreeg later nog een schotkans op de rand van de zestienmeter.

Beide pogingen belandden naast. Na een mooie en langlopende combinatie met Robin van Persie was het opnieuw Berghuis die in scoringspositie kwam. Maar zijn schot was slap en kwam in de handen van de doelman.

Drie goals

De tweede helft begon hoopgevend. Feyenoord zette aan en dat resulteerde uiteindelijk ook in een doelpunt. Jens Toornstra kon na een mooie aanval over rechts binnenschieten uit een voorzet van Jeremiah St. Juste.

Even later Robin van Persie bracht Steven Berghuis opnieuw in stelling. De aanvaller omspeelde de doelman uiteindelijk goed, maar schoot net over.

In de 70e minuut was het wel raak voor Berghuis. Door een onderschepping van Jan-Arie van der Heijden op de middellijn, kreeg Van Persie de bal in de voeten. Hij liep de ruimte in en gaf met de punt van zijn schoen de bal prachtig op Steven Berghuis, die vervolgens goed binnen kon schieten.

In het laatste kwartier liet Feyenoord de teugels wat vieren en werd Levante beter. Het leverde de nummer 15 van de Spaanse competitie zelfs een doelpunt via Jason op. Voor Feyenoord werd het er daarna niet beter op; de 2-2 hing in de lucht. Maar die goal viel niet.

Bekijk hierboven de interviews met Giovanni van Bronckhorst en Steven Berghuis.

Scoreverloop

53' 1-0 Jens Toornstra70' 2-0 Steven Berghuis83' 2-1 Jason

Opstelling

Jones; St. Juste, Van Beek, Van der Heijden, Verdonk; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson