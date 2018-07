Deel dit artikel:











LIVE: Feyenoord-Levante (0-0) Feyenoord hield een minuut stilte voor alle overleden Feyenoorders Veel lege plekken in De Kuip bij Feyenoord - Levante

Feyenoord speelt vanmiddag zijn laatste oefenwedstrijd voordat het seizoen begint. Levante is in De Kuip de tegenstander. De wedstrijd is live te volgen via Radio Rijnmond.

De uitzending begint om 14.00 uur en duurt tot en met 17.00 uur. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen verslag. Bij Feyenoord hebben Jordy Clasie en Robin van Persie een basisplaats, mede ingegeven door de afwezigheid van Nicolai Jørgensen en Yassin Ayoub. Jørgensen ontbreekt wegens een voetblessure en Ayoub heeft last van zijn lies en zit daarom ook niet bij de selectie van Feyenoord tegen Levante. Brad Jones zal de aanvoerdersband dragen. In de uitzending wordt ook teruggeblikt op de oefenduels van Sparta en Excelsior. Scoreverloop

- Opstelling

Jones; St. Juste, Van Beek, Van der Heijden, Verdonk; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson Jones; St. Juste, Van Beek, Van der Heijden, Verdonk; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson Praat onder dit bericht mee over de wedstrijd.