Turnster Eythora Thorsdottir moet volgende week het EK in Glasgow aan haar voorbij laten gaan. Ze heeft bij een training een handblessure opgelopen.

Op het vorige EK in Roemenië won de Rotterdamse nog twee medailles. Ze won zilver op de balk en brons op vloer.

Naomi Visser vervangt Thorsdottir in Schotland, zij was reserve. De teamfinale is op 4 augustus, op 5 augustus zijn de finales op de toestellen.