Vreewijker Gladys Cleve: 'Ik ben meer dan mijn kleur'

De video van de Rotterdamse Gladys Cleve die een fietser confronteert met zijn racistische uitspraken, is inmiddels 717 duizend keer bekeken. Op een basketbalveldje in haar eigen Vreewijk kijkt Gladys Cleve terug op de confrontatie en de nasleep van de video op Facebook. De reacties stromen binnen, zowel positief als negatief.

"Ik vind dat best heftig. Het is nog steeds een beetje surreal. Iedereen weet opeens wie je bent, wat je is overkomen. Iedereen heeft er een mening over", vertelt Gladys. Ze is tevreden met haar reactie op de fietsende man die zich Kees noemt , maar het zit haar nog steeds dwars. "Toen ik daar wegging, knaagde het."

Gladys liep met haar nichtje naar een vergadering van de wijkraad in het buurthuis. Ze is daar lid van. Een man riep vanaf de fiets dat Gladys moest oprotten naar haar eigen land, dat het hier geen Suriname is.

Daarna volgde een gesprek tussen de twee Vreewijkers. "We hebben eind van het gesprek elkaar een hand gegeven, maar dat zie je dan weer niet op de video", vertelt Gladys. "Hij stak zijn hand naar me uit."

Nog geen aangifte

De Rotterdamse vrouw heeft nog geen aangifte gedaan, ze overweegt dat nog steeds. Volgens haar staat hij er aan de ene kant 'mooi op' en heeft iedereen het gezien. "Maar er zitten geen consequenties aan", vervolgt ze. "Alsof je dat gewoon kunt roepen. Hij heeft z'n lesje misschien geleerd, maar wat moeten wij hem leren, als maatschappij?"

Gladys heeft geen contact meer gehad met 'Kees': "Ik wist niks van die man en ik hoop nu dat we meer te weten komen over deze Kees. Wie hij is en of hij alsnog het gesprek aan wil gaan."

Filmen voor veiligheid

Gladys en haar nichtje gingen in eerste instantie filmen voor hun eigen veiligheid: "Je weet nooit wat zo iemand kan doen." Ook zou ze bij eventuele aangifte bewijs hebben, mocht het haar woord tegen het zijne zijn. "Dat hoor je heel vaak", voegt ze toe.

Ze deelde de video op Facebook zodat andere mensen konden zien wat er gebeurt, dat dit soort racisme er nog steeds is. "Ik wilde het delen met de wereld."

Mensen met onvrede

Gladys zit in de Vreewijkse wijkraad. "Ik hoop dat ik vanuit mijn positie verbindingen kan maken in deze wijk", legt ze uit. "Nu zien jullie dat verbinding nodig is. Er lopen hier mensen met onvrede rond. Boze mensen, die niet gehoord worden. Laten we met z'n allen gewoon even praten. Waar zit je mee? Is er iets wat ik kan doen om dat te veranderen?"

De confrontatie met de fietser is voor Gladys niet per se een agendapunt in de wijkraad. "Racisme staat al op de kaart, daar zit ik hier niet voor. Ik zit hier om verbindingen te maken tussen bewoners van Vreewijk", zegt ze.

Aan het einde van het gesprek, dat niet op de video te zien is, zegt 'Kees' dat hij misschien nog wel eens naar een vergadering van de wijkraad komt. "Het gesprek was een langer gesprek dan wat getoond werd", legt Gladys uit. "​Als hij een hand naar me uitreikt, geef ik een hand."

'Meer dan mijn kleur'

"Ik probeer om positief verder te gaan, maar ik geef toe dat het me nog steeds dwars zit", vertelt Gladys. "Ik ben meer dan mijn kleur. Ik ben Gladys Cleve, moeder van twee, actief in de wijk, op de scholen, in de huizen. Kijk ook naar wat ik toevoeg, kijk niet alleen naar mijn kleur."