Feyenoorders Jacobs en Been over nieuwe seizoen: 'Bijlow eerste keeper'

Feyenoord speelt zondag zijn laatste oefenwedstrijd voordat het eredivisieseizoen weer begint. Een mooi moment om vooruit te blikken met Feyenoorders Mario Been en Rob Jacobs. Zij laten hun licht schijnen over het komende seizoen.

Mario Been denkt dat de Rotterdammers niet sterker zijn geworden en dat Feyenoord er nog wat bij moet halen, wil het kampioen worden. Rob Jacobs denkt dat Feyenoord wel een goede kans maakt.

Over de verdediging heeft Been twijfels. "Bij het centrum Botteghin-Van Der Heijden zou nog wel een goede bij mogen. Ook omdat ze het er nu over hebben dat Van Beek weggaat."

Bijlow eerste keeper

Been zou daarnaast met Bijlow het seizoen starten. "Ik vind het een zeer talentvolle keeper. Jones heeft bewezen dat hij niet altijd vlekkeloos keept en ik denk dat je ook naar de toekomst moet kijken en dan denk ik dat Bijlow er klaar voor is."

Rob Jacobs sluit zich daarbij aan. "Omdat het een jongen is die alles heeft wat een moderne keeper moet hebben. Hij is aan de bal sterk, aan de grond sterk, hij geeft opeens een bal goed aan. Er is altijd opbouw via hem."

Kampioenschap

Jacobs geeft de Feyenoord-supporters hoop met zijn voorspelling. "Ik heb gezegd dat Feyenoord één wordt, Ajax twee en PSV drie."

Been denkt er nu anders over: "Op dit moment denk ik Ajax. Dat is gebaseerd op de wedstrijd die ik van de week heb gezien tegen Sturm Graz. Dat vond ik erg goed, ze hebben veel kansen gecreëerd. Dat geeft wel aan hoeveel kwaliteit er in de selectie aanwezig is en hoe breed de selectie is."