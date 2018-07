Duizend jaar geleden: De Slag bij Vlaardingen (1018)

Al het hele jaar wordt in Vlaardingen stilgestaan, herdacht en nagespeeld. Het centrale onderwerp is steeds de Slag bij Vlaardingen van 1018. En op zondag, de dag van het échte jubileum, werden in het centrum van de stad speciale putdeksels geplaatst.

Het meerendeel van de festiviteiten was al weken geleden. Vanwege de vakantie is de veldslag al op 9 en 10 juni al nagespeeld. Ook in de weken erna waren er exposities, demonstraties en zelfs een rock-opera over Graaf Dirk III van West-Frisia en zijn overwinning.

Bekijk hier de foto's en video's van het naspelen van deze 1000 jaar oude veldslag

Maar ook op dé dag van het jubileum, stond Vlaardingen weer even stil bij de gebeurtenissen van duizend jaar geleden.



De jubileumdag begon met een bijeenkomst in de Grote Kerk van Vlaardingen. Daar waren lezingen van Kees Nieuwenhuijsen en Tim de Ridder over de slag en Vlaardingen in de elfde eeuw.

Daarna mocht wethouder Bart de Leede de laatste speciale putdeksel plaatsen. In de afgelopen weken zijn zo'n tweehonderd van dit soort tegels geplaatst.

Eerder blikte RTV Rijnmond uitgebreid terug op de Slag bij Vlaardingen met de vraag: 'Waar ging het eigenlijk om?'