Jordy Clasie na terugkeer in De Kuip: 'Miste soms nog het ritme'

Jordy Clasie keerde zondag tijdens de oefenwedstrijd tegen Levante terug in De Kuip. De middenvelder, die naar Engeland en België vertrok, kon meteen rekenen op een basisplaats. "Een goed gevoel, ik ben blij weer op het veld te staan. Ik ben happy."

Clasie speelde 60 minuten mee. "Het ging goed. Er waren wel wat momentjes dat ik het ritme mis en wat slordiger was. Ik denk twee à ballen zeker, maar over het algemeen zaten er veel goede aanvallen bij. Ik ben er natuurlijk net; ik heb net twee dagen meegetraind dus het was wel even wennen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het de goede kant op gaat."

Blij met de groep

De groep bevalt de kleine middenvelder wel. "Het is een goede groep. Een mix met jonge jongens die een goed niveau hebben. Ik ben blij met de groep, hier gaan we het mee doen. Ik heb er een goed gevoel bij, het is een hechte groep.

We moeten doorbouwen op vandaag met veel mooie aanvallen, maar natuurlijk ook met wat momenten dat het slordiger was en dat het niet zo goed stond. Maar daar heb je een voorbereiding voor. Vanaf volgende week moeten we er staan."

