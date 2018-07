Deel dit artikel:











Man gewond na val uit boom in Hellevoetsluis

In Hellevoetsluis is zondagmiddag op een volkstuincomplex bij de Atalanta een man uit een boom gevallen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft de man een val gemaakt van vier tot zes meter. Ook de traumahelikopter is naar Hellevoetsluis gevlogen om te assisteren. Hoe het nu met de man gaat is niet duidelijk.