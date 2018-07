Deel dit artikel:











Mannen uit Bleiswijk en Bergschenhoek knokken in Zeeland Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen uit Lansingerland aangehouden na een vechtpartij in een discotheek in Westkapelle.

Naast de 20-jarige man uit Bleiswijk en de 22-jarige man uit Bergschenhoek is ook nog een 21-jarige man uit Breda gearresteerd. De knokpartij was in discotheek De Hooizolder in Westkapelle. Een groep stappers was slaags geraakt met de beveiligers. Later was er ook ruzie met de opgeroepen agenten. Volgens Omroep Zeeland moesten de agenten pepperspray gebruiken. Ook is er geslagen met de wapenstok. Vanwege de grimmige sfeer op het terrein van de discotheek mochten andere bezoekers niet naar buiten.