Agenten hebben zondagavond een indringer op het APM-terrein op de Maasvlakte opgepakt. Dat meldt de politie.

Volgens ooggetuigen worden in- en uitrijdende auto's aan de Coloradoweg gecontroleerd door politiemensen.

In het verleden hebben vaker drugshandelaren partijen verdovende middelen uit containers gehaald, bij bepaalde bedrijven in het havengebied. Of daar nu ook sprake van is, kon een woordvoerder van de politie niet zeggen.