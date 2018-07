Deel dit artikel:











Politie vindt zeldzame drug crystal meth in Rotterdam-Charlois De koffer met crystal meth, het vuurwapen en de geluidsdemper. Foto: Politie Eenheid Rotterdam

In Rotterdam-Charlois heeft de politie donderdag dertien kilo crystal meth gevonden. Dit verdovende middel komt in Nederland bijna niet voor, zegt de politie. Ook is het veel duurder dan bijvoorbeeld cocaïne. De gevonden drugs hadden een straatwaarde van twee miljoen euro. Eenzelfde partij coke zou 325 duizend euro hebben opgeleverd.

Crystal meth is een drug die tot twaalf uur kan werken. De werking is heftig en de drug is zwaar verslavend. Volgens het Trimbos Instituut wordt het middel vooral gebruikt in landen als Thailand en de Verenigde Staten. Agenten kwamen de drugs in de wijk Zuidwijk op het spoor, omdat er beweging werd gezien in een appartement dat officieel leeg zou staan. Omdat dit soort appartementen vaker gebruikt worden voor het opslaan van drugs en wapens, besloot de politie binnen te vallen. In de woning trof de politie een 52-jarige Colombiaan aan. Hij is opgepakt. Ook lag er een koffer met drugs, een vuurwapen met geluidsdemper en munitie. Leegstaande appartementen

Volgens een woordvoerder van de politie worden luxe appartementen of woontorens vaker gebruikt voor drugshandel. De laatste tijd worden dit soort praktijken steviger aangepakt. Het zijn vaak verhuurbemiddelingsbedrijven die de appartementen aanbieden. De huur wordt dan in contanten betaald. De bewoner meldt zich niet aan bij de gemeente. Omdat het vaak om woontorens gaat, hebben de bewoners onderling niet veel contact. Criminelen kunnen op die manier vrij anoniem opereren.