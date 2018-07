Brand in bedrijfspand in Rotterdam-Spaanse Polder

In een bedrijfspand aan de Linschotenstraat in Rotterdam-Spaanse Polder heeft maandagmorgen korte tijd brand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij.

Een voorbijganger zag rond 05:20 uur zwarte rook uit het pand komen. In het gebouw zijn verschillende bedrijven gevestigd. In de keuken van Walimat El Maghreb, een bedrijf in catering en decoratie, is de brand ontstaan.

Het vuur is tot die keuken beperkt gebleven. Volgens de brandweer hebben wel vrijwel alle bedrijven in het pand last van rookschade.

De brandweer onderzoekt nog hoe de brand kon ontstaan. Niemand raakte gewond.