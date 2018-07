Deel dit artikel:











Prominente oud-Feyenoorders in Sportclub Rijnmond

In Sportclub Rijnmond is er deze week veel aandacht voor voetbal. In deze uitzending zijn we bij de jaarlijkse reünie van prominente oud-spelers van Feyenoord. Zij laten hun licht schijnen over de kansen van Feyenoord komend seizoen.

Verder blikken we in het regionale sportprogramma terug op de oefenwedstrijd van Feyenoord tegen het Spaanse Levante. Uiteraard is er ook aandacht voor de oefenwedstrijden van Excelsior en Sparta. Sportclub Rijnmond begint om 17:15 uur en wordt daarna ieder uur herhaald.