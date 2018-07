Vervangend festival voor DÂK op begane grond: DÂKloos

De bands waren al geboekt en de dj's stonden al klaar, maar een week voor de opbouw van DÂK kreeg het Rotterdamse festival geen volledige vergunning. Vanwege geluidsoverlast. Toch treden de artiesten deze zomer in de stad op. Onder een nieuwe noemer: DÂKloos.

De bands en dj's treden nu niet op het dak op, maar bij verschillende uitgaansgelegenheden in de stad.

"Laten we hopen dat het bij deze ene editie blijft", zegt organisator Fense Berkhof op Radio Rijnmond over DÂKloos. "We hebben absoluut niet de ambitie om dit een terugkerend evenement te laten worden. Dit is uit pure noodzaak ontstaan."

DÂK zou dit jaar geen vier -, maar drie weken mogen duren. Dat levert de organisatie een gat van 10 duizend euro op de begroting op.

"Dan kun je of het bijltje erbij neergooien of kijken hoe je dan toch nog een waanzinnige zomer kan organiseren", vertelt Fense Berkhof. Reacties van Rotterdammers staken een hart onder de riem bij de organisatie, die het festival daarop naar de begane grond hebben verplaatst.

Het aangepaste programma is te vinden op de Facebookpagina van het festival DÂK.