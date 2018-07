Zomertoer trekt langs de Nieuwe Waterweg

Na Goeree-Overflakkee en de Alblasserwaard is de RTV Rijnmond Zomertoer aangekomen in het Waterweggebied. Onze verslaggevers lichten deze week dat deel van de regio Rijnmond uit op radio, tv, internet en social media.

We kweken orchideeën en varen mee met de Fast Ferry. Ook doen we vakantiewerk en leiden kids als gids ons rond in Schiedam. We gaan mee met de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) en spreken met markante inwoners uit het gebied.

Daarnaast zijn we op zoek naar een plek in het Waterweggebied waar we deze week een handje kunnen helpen. Heb jij hier ideeën voor of heb je andere goede tips? Dan kan je mailen naar zomertoer@rijnmond.nl .

De week wordt afgesloten met een locatieuitzending van Rijnmond Nu bij Beachclub Bing in Hoek van Holland. Vrijdagmiddag ontvangt Ruud de Boer tussen 16:00 uur en 19:00 uur diverse gasten uit het Waterweggebied tijdens het varend Corso. In ons zomertoerbusje kan je die middag leuke foto's maken met je familie en vrienden.