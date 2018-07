Deel dit artikel:











Zeehonden spotten vanaf de Fast Ferry uit Hoek van Holland

Het is een ideale verbinding voor mensen die op de Maasvlakte of in de Europoort werken, maar ook voor toeristen die een dagje willen fietsen: de Fast Ferry. Vanuit Hoek van Holland maakt de boot een tocht langs de Landtong, de Pistoolhaven en de Maasvlakte.

Het is geen saai tochtje. Onderweg zie je containers, zeeschepen en bedrijven, maar ook zeehondjes kun je met een beetje geluk spotten. "De kapitein gaat dan heel langzaam varen, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om foto's te maken", legt steward Karin Ruifrok uit.

Ruifrok geeft de passagiers onderweg de nodige informatie. "Ik voorzie ze allemaal van een kaartje en ga dan vertellen." Over de Landtong bijvoorbeeld: een duinachtig gebied met vogels, bloemen en planten. De kades van de Fast Ferry staan in de zomermaanden soms helemaal vol met wachtende fietsers. "Mensen zijn dan vrij en hebben zin in een dagje fietsen." De boot vaart tussen 06:00 uur en 19:00 uur elk uur, waarvan zes keer het volledige rondje langs de Landtong wordt aangedaan. Hoewel het elke keer het zelfde rondje is dat de boot vaart, zie je volgens Ruifrok telkens weer wat anders. "Op het water is het gewoon geweldig." Zes weken lang trekken verslaggevers door de regio tijdens de RTV Rijnmond Zomertoer. Deze week zijn we in het Waterweggebied. Heb je ideeën over plekken of evenementen die onze verslaggevers écht niet mogen missen? Mail dan naar zomertoer@rijnmond.nl.