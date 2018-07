Deel dit artikel:











70-jarige van zijn fiets geduwd in Vlaardingen

Een 70-jarige man uit Maassluis is in Vlaardingen van zijn fiets geduwd door een andere man. Daarbij brak bij zijn been.

De man fietste zaterdag 21 juli om 17:30 uur op de Trekkade in Vlaardingen en haalde een andere fietser in. Die haalde hem daarop in en duwde de man uit Maassluis van de fiets. Beide mannen vielen. De 70-jarige man raakte gewond en kon niet meer opstaan. De duwer kon wel opstaan en is verdwenen. Omstanders hebben de gewonde man geholpen. De duwer is nog steeds spoorloos. De politie bracht het bericht maandag naar buiten, omdat ze zoekt naar getuigen.