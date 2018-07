Politie pakt man met wapen op voor mishandeling in Rotterdam

Agenten hebben zondagochtend een 31-jarige man aangehouden in Rotterdam-Pendrecht voor huiselijk geweld.

Toen de politie aankwam bij de woning waar de man een vrouw mishandelde, liep de man net richting de kelder. Volgens de vrouw had hij een vuurwapen bij zich.

Daarop startte de politie een speciale procedure. De man bleek geen wapen in zijn zakken te hebben, maar het zat wel in zijn tas. Hij is direct meegenomen en zit sindsdien vast.