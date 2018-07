Ruim 500 kaarten van buurtbewoners voor verkrachte studente

De Rotterdamse wijk De Esch is massaal in de pen geklommen om de verkrachte studente uit de Herman Bavinckstraat een hart onder de riem te steken. Een spontane actie bij een supermarkt leverde 530 kaarten op.

Buurtbewoners Paul Wiese en Anja van Ditmarsch namen het initiatief voor de actie. Twee dagen stonden ze met een tafeltje vol kaarten in het winkelcentrum. Wie wilde, kon iets schrijven aan de Indonesische studente die in haar eigen straat bruut werd verkracht.

Wiese: "We hadden de behoefte om iets te organiseren. En mensen de gelegenheid te geven om iets te doen."

Van Ditmarsch: "We dachten: als er tien kaartjes binnenkomen, is het veel. Maar mensen waren heel geëmotioneerd. Ze zeiden: o, ik ben zo blij dat ik dit kan doen."

Wiese: "Zelf hebben en mogen we geen contact hebben met de familie van het slachtoffer. Een rechercheur heeft de kaarten opgehaald en bezorgd. De familie en het slachtoffer waren overweldigd door de hoeveelheid. En door de boodschappen die erop stonden. Die waren in het Nederlands, Engels, Indonesisch, Chinees. Heel prachtige, lieve teksten."

Van Ditmarsch: "Er kwam een mevrouw van de Honingerdijk langs. Ze was heel emotioneel, omdat beelden van haar camera een rol hadden gespeeld bij het ontmaskeren van de dader."

Wiese: "Met de verkrachte vrouw gaat het lichamelijk goed, hebben we gehoord. Geestelijk is ze aan het opkrabbelen. Ze is heel blij dat haar familie uit Indonesië is overgekomen. Ook kan ze af en toe weer lachen. Dat is, na het verschrikkelijke wat er gebeurd is, wel positief om te horen."

Stille tocht



Dinsdag is er een stille tocht voor het slachtoffer. De route loopt van Rotterdam Centraal naar de wijk De Esch. Dat is precies de tocht die de studente aflegde voordat zij in de Herman Bavinckstraat werd overmeesterd en verkracht.

Vorige week dinsdag heeft de politie een 18-jarige Rotterdammer opgepakt, wiens dna bleek te matchen met de sporen van de dader. De man zit vast.

Paul Wiese: "Na de verkrachting was er een angst in de wijk. Bewoners zijn nu opgelucht dat de dader niet uit De Esch blijkt te komen. Deze verkrachting had overal kunnen gebeuren, voor ieders deur."