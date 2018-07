Man slaat RET-chauffeur blauw oog vanwege uniform

Op de Zuidhoek in Rotterdam-Charlois is vrijdagochtend een buschauffeur mishandeld op straat. Zijn belager zou een hekel hebben aan RET'ers.

De buschauffeur had zijn dienst erop zitten en was op zijn scooter onderweg naar huis. Hij had zijn uniform nog aan.

Op de Zuidhoek werd de man klemgereden door een auto. Toen hij de bestuurder aansprak op zijn verkeersgedrag ("Wat doe je nou?"), stapte die uit en begon te slaan. "Ik heb een hekel aan RET'ers", zou de automobilist daarbij hebben geroepen.

De buschauffeur, die al bijna veertig jaar in dienst is bij het bedrijf, liep een blauw oog op. "Hij is erg geschrokken", zegt een woordvoerder van de RET. "En dat geldt ook voor ons."

De buschauffeur gaat deze week aangifte doen bij de politie. De RET helpt hem daarbij en biedt waar nodig nodig ook andere hulp aan.