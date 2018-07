Generaties worden groot op recreatieoord Hoek van Holland

Al sinds de jaren '20 trekken arbeidersfamilies uit Rotterdam voor hun vakantie naar het westelijkste puntje van de regio. Onder meer op recreatieoord Hoek van Holland verblijft generatie op generatie.

Het is een klein dorp op zich, omschrijft Roel de Koning, teamleider Verblijfsrecreatie, de camping in Hoek van Holland. Het recreatieoord bestaat uit zo'n negenhonderd verschillende huisjes. "Een gemêleerd gezelschap. Dat is het unieke van dit recreatieoord. Er is voor ieder wat wils."

"Mensen zeggen vaak dat ze hier zijn geboren", vertelt De Koning. "Daarmee bedoelen ze dat ze hier zijn opgegroeid en hier generatie op generatie verblijven."

In het geval van de familie Elzerman kan dat 'geboren zijn' zelfs letterlijk genomen worden. Lizette, een geboren Rotterdamse, komt al jaren met haar man Marcel en hun vier kinderen in de weekenden en vakanties vanuit Eelde naar Hoek van Holland. Dochter Loe kwam er vijf jaar geleden zelfs ter wereld.

"Wij komen hier al vier generaties", vertelt moeder Lizette. "Ik ben de vierde. Ik was uitgerekend aan het einde van de vakantie van mijn man. Als ik aan het einde zou bevallen, kreeg hij nog een week extra vrij. En dat is gelukt!"



Mario Bruijns, zelf groot geworden op de camping, schreef twee boeken over 'de houten kampeerstad aan zee'.

Het eerste deel gaat over de periode voor de oorlog, toen het net begon in tenten en de ontwikkeling naar houten huisjes op gang kwam. Het tweede deel gaat over de periode daarna, met de uitbreiding van 'het kamp'.

Het oudste huisje dat nu nog te vinden is op het recreatieoord, stamt uit 1936. "In de Tweede Wereldoorlog werden alle huisjes afgebroken en in een loods geplaatst", vertelt Bruijns. "Maar de Duitsers hebben bijna alle huisjes gebruikt als brandhout. Dit huisje stond ergens anders opgeslagen en is daardoor bewaard gebleven."



Recreatieoord Hoek van Holland was in het begin alleen een plek voor Rotterdammers. Dat is inmiddels veranderd, net als de charme van de camping. "Er kwam meer comfort. Er kwamen waterleidingen en elektriciteit. Het werd allemaal veel luxer, waardoor de saamhorigheid minder werd" , licht Bruijns toe. "Dat is een tegenstelling die je ziet: hoe meer comfort, hoe minder saamhorigheid."

Maar saamhorigheid is er zeker nog op het recreatieoord. "In vergelijking met vroeger is het niet meer te evenaren. Maar vergelijk je het met het dagelijks leven dan is het er zeker."

Bruijns groeide zelf op op 'het kamp'. "Alle weekenden, alle zomers had je het gevoel van vrijheid. Dat is ook wel tegenstrijdig. De huisjes zijn klein, maar het is laagbouw, er is een voetbalveld, je hebt het strand: het voelt vrij."