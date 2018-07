Deel dit artikel:











Havenga na Europese titel: 'Jaren voor gewerkt' Arno Havenga

Arno Havenga is na een succesvol Europees Kampioenschap weer thuis in Rotterdam. De coach van de Nederlandse waterpolovrouwen kijkt met trots terug op het behalen van de Europese titel: ''Dit is waar we jaren voor gewerkt hebben.''

Havenga stond met Oranje al eerder in een EK-finale en zelfs in de eindstrijd om de wereldtitel. Beide keren moest de Rotterdammer genoegen nemen met zilver. ''Dit toernooi hadden we iets meer structuur. In die andere finales hebben we ook kansen zat gehaald om te winnen. Met die ervaringen van toen hebben we nu kleine verschillen aangebracht en dat heeft geleid tot een Europees kampioenschap.'' Havenga kijkt met veel tevredenheid terug op het hele toernooi. ''Deze wedstrijden speel je niet vaak, maar je onthoudt ze wel. Ook de manier waarop. Wij hebben dit toernooi bepaald wat er in het water gebeurde. Heel mooi dat we dat acht wedstrijden lang hebben volgehouden.'' Bekijk hierboven het volledige interview met Arno Havenga, coach van Oranjevrouwen die afgelopen weekend Europees kampioen werden.