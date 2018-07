Runderbot blijkt 50 duizend jaar oud

Een stuk bot dat gevonden is op het strand van Hoek van Holland blijkt minstens 50 duizend jaar oud te zijn. Dat werd dit weekend duidelijk in Katwijk, tijdens een soort Tussen Kunst en Kitsch voor botten, fossielen en andere vondsten.

Experts van Naturalis onderzoeken daar waar de fossielen vandaan komen en hoe oud ze zijn. Volgens Alice van Duijn van Naturalis is Hoek van Holland een interessante vindplaats. "Daar is door de jaren heen ook zand uit oude bodemlagen uit zee opgespoten en daarin kun je soms oude botresten vinden."

Tessa de Bruine uit de Lier was aan het zwemmen in Hoek van Holland, toen ze op het zwarte stuk bot stuitte. "Ik vroeg me eerst af: is dit nou van hout?", vertelt de Bruine aan Omroep West.

"Maar er zit een heel vreemde ronding in, dus ik vermoed dat dit een stuk bot is." Omdat zeker te weten, nam ze het bot mee naar experts van Naturalis, die tijdens het zee-evenement in Katwijk de vondsten van bezoekers onderzoeken. "Ik hoop natuurlijk stiekem dat het iets van een dino is of zo."

Het stuk bot dat De Bruine laat zien is "heel mooi, donker en egaal van kleur", vindt Alice van Duijn van Naturalis. "Dat is wel een aanwijzing dat het een oud bot is."

Het bot is volgens Van Duijn van een uitgestorven rund, de steppewisent. De dieren leefden in de tijd van de mammoeten, oftewel: de ijstijd. "Dit stuk bot is al snel zo'n 50 duizend jaar oud. Dus je hebt een heel mooi souvenir gevonden uit de IJstijd."