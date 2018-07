Ed Aldus: Hittegolf in Rijnmondgebied gaat gewoon door

De landelijke hittegolf mag dan wel afgelopen zaterdag zijn afgebroken, maar dat geldt zeker niet voor het Rijnmondgebied. In onze regio gaat de hittegolf nog gewoon door, zegt RTV Rijnmond weerman Ed Aldus.

Op Rotterdam The Hague Airport is de voorlopige maximumtemperatuur maandag uitgekomen op 28,6 graden en daarmee is de temperatuur voor de twaalfde en achtereenvolgende dag minstens 25 graden.

Van deze reeks is het op vier dagen tenminste 30 graden geweest met de hoogste temperatuur op donderdag 27 en vrijdag 28 juli, toen het kwik op beide dagen opliep naar 36,1 graden.

Zo warm is het sinds het begin van de waarnemingen op de Rotterdam luchthaven niet eerder geweest. De regionale hittegolf wordt afgebroken zodra de temperatuur niet meer uitkomt op tenminste 25 graden.

