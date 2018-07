Elza was pas twee jaar oud toen ze werd vergast

Elza Moses is slechts twee jaar als ze in vernietigingskamp Sobibor in een gaskamer het leven laat. Haar naam staat op het Joods Kindermonument in Rotterdam bij Loods 24. Maandagavond vindt daar de jaarlijkse herdenking plaats van Joodse transporten vanuit Rotterdam.

Jarenlang was die naam op het monument het enige wat aan Elza herinnerde en wist niemand hoe de baby er ooit uit heeft gezien. Totdat Chris Hoogendoorn in februari een sigarendoosje krijgt van een vriendin, Sjanie Slingerland. “Ze had het doosje gevonden in het bureau van haar man, zijn ouders herbergden tijdens de oorlog onderduikers.”

Als hij het doosje opent, ziet hij foto’s en documenten van een Joods gezinnetje. “Ze vroeg mij of ik onderzoek kon doen en op zoek kon gaan naar familieleden om hen dit te overhandigen”, vertelt Hoogendoorn.

Via de site Joods Monument komt hij erachter dat baby Elza en haar ouders op 30 april 1943 zijn vermoord in Sobibor. Hun laatste woonadres was in Rotterdam, voordat ze onderdoken bij de familie Slingerland in Nieuwkoop.

Verraden

In april 1943 worden vijf verzetsmensen uit het dorp verraden en opgepakt. Zo ook Leen, de vader des huizes van de familie Slingerland. Met hem wordt ook het Joodse gezin Moses opgepakt, dat via kamp Westerbork naar Sobibor wordt gedeporteerd en vermoord.

“We kennen natuurlijk wel de verhalen van de Tweede Wereldoorlog. Maar nu wordt het wel heel persoonlijk, door onderzoek te doen naar zo’n specifiek gezin. Dat geeft een hele andere beleving”, zo vertelt Hoogendoorn.

Jaarlijkse herdenking

Maandagavond zal Hoogendoorn Elza’s verhaal doen bij de jaarlijkse herdenking in Rotterdam. Andere sprekers zijn de locoburgemeester van de stad en de politiechef Eenheid Rotterdam. “Het is voor het eerst dat er iemand van de politie spreekt, dat vinden we heel belangrijk”, zegt organisator Frank van Gelderen.

Op 30 juli 1942 is de eerste trein naar Westerbork vanuit Rotterdam vertrokken. Vanaf Loods 24 zijn bijna 7 duizend joden gedeporteerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat slechts 144 van hen zijn teruggekomen.