Het is echt waar: Duitsers graven kuilen op het strand

In het centrum van Hoek van Holland is maandagmiddag geen Hoekenees te bekennen. In de zomer wordt de kustplaats overspoeld door toeristen uit binnen- en buitenland.

Zo zijn Karel en zijn vrouw vanuit Breda op de fiets naar Hoek van Holland gekomen. Ze maakten onder meer gebruik van de Fast Ferry.



Verderop in Hoek van Holland zwaait Amsterdammer Evert zijn zus en haar gezin uit. "Ze vertrekken met de boot naar Engeland. Ze gaan voor zes maanden rondreizen met de camper", vertelt hij. "Ze gaan ook nog naar Ierland en met de boot naar Spanje en Portugal."

Evert had best wel mee gewild met zijn zus. "Ik vroeg nog of er geen plekje over was. Maar helaas, er was geen ruimte meer in de camper."



Daniël uit Duitsland is deze zomervakantie ook neergestreken in Hoek van Holland. "Ik vind het de mooiste plaats en het mooiste strand van Nederland", legt hij uit. "De mensen zijn vriendelijk."

Over Duitsers bestaat het vooroordeel dat ze graag kuilen op het strand graven. Volgens Daniël klopt dit wel degelijk: "Dat is een Duitse traditie", legt hij uit. "Ik graaf dan een kuil van ongeveer een meter diep, zodat er een kind in past."

Hij vermaakt zich prima in Nederland met zijn gezin. "Zon, bier, vrouw en kind: dat is genoeg."