Eurogrit moet half miljoen euro schadevergoeding betalen voor straalgrit met asbest

Het Dordtse Eurogrit moet twee straalbedrijven zo'n 500 duizend euro schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam geoordeeld. Het bedrijf leverde met asbest vervuilde straalgrit aan 140 bedrijven in onze regio waarvan de medewerkers die met het grit werkten, mogelijk gevaar hebben gelopen.

Onderzoeksinstituut TNO onderzoekt nog in hoeverre mensen gezondheidsrisico's hebben opgelopen.

Schadevergoeding

Voor het einde van de week moet Eurogrit het Rotterdamse schildersbedrijf Feijenoord een voorschot van zo'n 100 duizend euro betalen. Feijenoord had 355 duizend euro geëist, maar omdat het een kort geding betreft, moet hiervoor in een bodemzaak meer bewijsmateriaal worden verzameld.

Volgens de rechter is de schade die is geleden van 5 oktober tot en met 31 oktober 2017 zonder twijfel verhaalbaar op Eurogrit. Daarom worden die in ieder geval toegekend. Dit bedrag omvat de onderzoekskosten, analysekosten en de saneringskosten.

Eurogrit moet ook het Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf (GSB) een schadevergoeding betalen. GSB eiste bijna anderhalf miljoen schadevergoeding, waarvan Eurogrit een voorschot van bijna 400 duizend euro moet betalen. Ook hier gaat het om onderzoekskosten, analysekosten en saneringskosten in de periode voor 31 oktober.

Witte asbest

Moederbedrijf Sibelco maakte vorig jaar oktober bekend dat er witte asbest was aangetroffen in het straalgrit dat onder de naam van dochterbedrijf Eurogrit werd verkocht. Eurogrit had het vervuilde straalgrit bij in totaal 594 bedrijven in Nederland bezorgd.

In de dagen daarna werden straalwerkzaamheden door verschillende bedrijven, waaronder in Rotterdam, Krimpen aan den IJssel en bij Shell Pernis, stilgelegd.

Onder de 140 bedrijven uit onze regio waar het vervuilde grit is gebruikt, zijn Vopak, Odfjell, Shell, APM Terminals en Boskalis in Rotterdam, Damen Shiprepair in Schiedam, FN Steel in Alblasserdam en Chemours in Dordrecht.

