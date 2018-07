Deel dit artikel:











Van der Gaag over Excelsior: 'Vriendschap ontstaan' Mitchell van der Gaag ontmoet oude club Excelsior Mitchell van der Gaag als trainer van NAC

Na twee seizoenen aan het roer bij Excelsior stapte trainer Mitchell van der Gaag afgelopen zomer over naar NAC. Hij kijkt met veel plezier terug op zijn tijd in Kralingen: 'In twee jaar is er echt een vriendschap ontstaan.'

In Zundert oefende Excelsior tegen het NAC van Van der Gaag. De Rotterdammers waren met maar liefst 4-1 te sterk. Er is dus werk aan de winkel voor Van der Gaag, maar hij had ook niet anders gewild: 'Je wordt weer uitgedaagd.' De opvolger van Van der Gaag bij Excelsior is Adrie Poldervaart. Aangezien Poldervaart alleen als trainer in het amateurvoetbal had gewerkt en de afgelopen 25 jaar als fysiotherapeut aan Excelsior verbonden was, fronsten velen de wenkbrauwen. Zo niet Van der Gaag. Voor hem onderstreept de keuze voor Poldervaart juist het unieke karakter van Excelsior als club waar het zelden rumoerig is. Kijk hierboven naar een reportage over Mitchell van der Gaag rondom het oefenduel van NAC met Excelsior.