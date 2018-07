Dordtse watersportvereniging zoekt havenmeester

WSV Maartensgat zoekt een nieuwe havenmeester. De huidige is met pensioen en het blijkt erg moeilijk om een nieuwe te vinden. Net als vier jaar geleden. Toen bracht RV Rijnmond uitkomst en dus schakelde de club de omroep opnieuw in...

"Er kwam toen zelfs een seniorenuitzendbureau aan te pas", weet Maarten Brandsma nog, "maar het is toen gelukt en we hopen nu weer een gepensioneerd echtpaar te vinden. Want da's het beste, dat mensen het havenmeesterwerk met z'n tweetjes doen."

De vereniging bedient zelf de Mazelaarsbrug, die open en dicht moet voor het waterverkeer tussen de haven en de Oude Maas. Het is één van de taken van de havenmeester. "Nu doen onze leden het bij toerbeurt", zegt Brandsma.

Het lijkt zwaar; een 80 duizend kilo wegende monumentale brug met de hand open en dicht draaien. "Welnee, je moet aan het begin een beetje kracht zetten, daarna is het piece of cake", weet Arie Haksteen, die vandaag 'de sjaak' is.

Toeristen

In het hoogseizoen moet het alleen wel een keer of tien per dag gebeuren. "De havenmeester moet een half jaar lang van 's morgens acht tot 's avonds tien beschikbaar zijn. De andere helft van het jaar is-ie vrij".

Naast de bediening van de Mazelaarsbrug regelt de havenmeester van Maartensgat ook de ligplaatsen, het afrekenen met passanten en de administratie. Brandsma: "Daar zitten veel toeristen bij, dus het is mooi meegenomen als je wat Engels en Duits spreek."

Gratis woning

In ruil voor het havenmeesterschap wordt een gratis woning aangeboden, boven de sociëteit van de vereniging. "Uitzicht op de haven en de Grote Kerk, met dagelijks carillonspel. Eén van de mooiste plekjes in de Dordtse binnenstad", prijst Brandsma nog maar eens aan.

Haast met het vinden van een havenmeester heeft Maartensgat overigens niet. Door het werk aan de kademuren is de haven deze zomer bijna altijd gesloten. "Maar in april 2019 hopen we toch echt weer iemand te hebben."